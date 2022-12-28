ضبط أزيد من 5 قناطير من المخدرات أدخلت من المغرب

28 ديسمبر، 2022

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، من توقيف 33 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية لمصالح وزارة الدفاع الوطني، فقد قدرت الكمية بـ5 قناطر و31 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم ضبط 342 غرام من مادة الكوكايين و162972 قرص مهلوس.

هذا وتدخل هذه العملية في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات.

رمزي أحمد توميات

28 ديسمبر، 2022

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