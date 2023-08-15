ضبط أزيد من 44 طن من الأرز و العدس بمستودعات سرية كانت موجهة للمضاربة ببومرداس

ضبط أزيد من 44 طن من الأرز و العدس بمستودعات سرية كانت موجهة للمضاربة ببومرداس

تمكنت شرطة بومرداس ممثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية، خلال هذا الأسبوع، في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني لا سيما المضاربة بالمواد الاستهلاكية، من ضبط 44 طن و3.5 قنطار، من مادتي العدس والأرز، وتوقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 40 سنة و 48 سنة، ينحدران من الجزائر العاصمة، ينشطان ضمن جماعة إجرامية، تسعى للاحتكار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حسب ما كشفه بيان الشرطة الجزائرية.

وجاءت العملية حسب ذات البيان، نتيجة معلومات أفادت بقيام أشخاص بتفريغ وتخزين شحنات من المواد الغذائية بإحدى المستودعات.

و أفضت التحريات التي باشرها محققو الفرقة الاقتصادية والمالية، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، إلى توقيف شخصين وتحديد مكان تواجد المستودعات المستغلة لتخزين المواد الغذائية (مادتي العدس والأرز)، على مستوى دائرة الثنية ببومرداس، يضيف البيان.

كما أسفرت عمليات التفتيش التي نفذتها ذات المصالح، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لذات الولاية، عن ضبط واسترجاع، 34 طن و8.5 قنطار من مادة الأرز الأبيض، و 9 طن و5 قنطار من مادة العدس، حسب ذات المصدر.

و تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بتاريخ 13 أوت الجاري، عن جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، جنح تبييض الأموال، ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...