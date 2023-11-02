ضبط أزيد من 41000 لتر من الوقود و 111 طنا من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب و المضاربة

2 نوفمبر، 2023
ضبط أزيد من 41000 لتر من الوقود و 111 طنا من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب و المضاربة

ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 01 نوفمبر الجاري، 41229 لترا من الوقود، و 111 طنا من المواد الغذائية، الموجهة للتهريب والمضاربة، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت ذات المفارز خلال ذات العملية، 35 شخصا، وضبطت 33 بندقية صيد، و 84 قنطار من مادة التبغ، و 7126 وحدة من مختلف المشروبات، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

2 نوفمبر، 2023

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