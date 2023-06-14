ضبط أزيد من قنطار من المخدرات المغربية خلال اسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 جوان 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 48 تاجر مخدرات.

وأحبطت محاولات إدخال قنطار (01) و(98) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (44758) قرص مهلوس، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (182) شخصا وضبطت (28) مركبة و(39) مولدا كهربائيا و(31) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن و(95) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (25) شخصا آخر وضبط (10) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(68) طن، بالإضافة إلى (83) قنطار من مادة التبغ و(26491) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (21320) لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست وبرج باجي مختار.

رمزي أحمد توميات

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