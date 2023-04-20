ضابط جيش التحرير الوطني “الحاج محمد نويبات” في ذمة الله

20 أبريل، 2023

توفي يوم أمس الأربعاء، المجاهد وضابط جيش التحرير الوطني ” الحاج محمد نويبات ” .

وقد بعث وزير المجاهدين العيد ربيقة برسالة تعزية إلى أسرة الراحل الحاج محمد نويبات. قال فيها :”تلقيت بقلب راض بمشيئة الله وبقضائه وقدره ، نبأ ارتقاء روح المجاهد وضابط جيش التحرير الوطني المرحوم ” الحاج محمد نويبات ” إلى الخالق البارئ رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه.”

وأضاف ربيقة:”وإنه لرزء جليل ومصاب جلل في أيام مباركات لا يسعني فيهم إلا التضرع للخالق عزت قدرته أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم ذويه واخوانه ورفاقه جميل الصبر والسلوان.إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

رمزي أحمد توميات

20 أبريل، 2023

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