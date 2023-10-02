صُورية مُولوجي تُشرف على انطلاق فعاليات التظاهرة الفكرية الوطنية “منتدى الكتاب”

أشرفت، وزيرة الثقافة والفنون، صُورية مُولوجي، مساء أمس الأحد، بفندق الأوراسي – الجزائر العاصمة -، على انطلاق فعاليات التظاهرة الفكرية الوطنية الموسومة بـ”مُنتدى الكِتاب”.

و شهدت هذه اللحظة الثقافية الهامة حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، منهم أحمد راشدي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، وعبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، إلى جانب أعضاء من الحكومة وإطارات الدولة من مختلف المؤسسات والهيئات الاستشارية، وأهل الثقافة والفن ووجوه أدبية مرموقة.

و أعربت وزيرة الثقافة في كلمتها، عن تقديرها واحترامها العميق للأديب العالم الجزائري الكبير، عبد الملك مرتاض، الذي يعتبر عميد النقاد الجزائريين و قد قضى نصف قرن من البحث والتصنيف وإثراء الأدب الجزائري والعربي بأعماله الفريدة، مشيرة في نفس السياق إلى أهمية تكريم الشخصيات الأدبية البارزة التي أسهمت في رفع اسم الجزائر عاليا في ميادين الأدب العربي والعالمي من خلال نيلها جوائز مرموقة.

و أكدت صُورية مُولوجي على التزام الوزارة بتعزيز القراءة ودعم الكتاب في الجزائر من خلال تفعيل استراتيجية جديدة تستجيب لتطلعات المواطن الجزائري، مشيرة إلى أهمية القراءة الرقمية والمصادر التكنولوجية في هذا السياق.

و ختمت وزيرة الثقافة المناسبة بتكريم الكتّاب الفائزين بجوائز دولية لعام 2023، مثل الكاتبة ربيعة جلطي، والكاتب عز الدين جلاوجي، والكاتبة أسيا أحمد عبد اللاوي، والكاتبة وفاء مفتاح، والكاتب عبد الكريم قادري، والكاتب سعيد خطيبي، والكاتبة كوثر عظيمي.

وتضمن برنامج المنتدى تسليم وزيرة الثقافة والفنون، مجموعة من منشورات الستينية والبرنامج السنوي لنشر الكتب لعدد من كتب البراي للمكفوفين.

خديجة مقداد

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