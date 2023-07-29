صيدال: مصنع لإنتاج بلورات الأنسولين في باتنة بالشراكة مع الصينيين

استقبل المدير العام لمجمع صيدال وسيم قويدري، يوم أمس، وفدا من شركة صينية رائدة في إنتاج الأنسولين، في إطار مشروع إقامة مصنع لانتاج المادة الأولية للأنسولين في باتنة، حسب بيان لمجمع صيدال.

ووفقا للمصدر، فإن الفريق التقني للشركة الصينية انتقل إلى باتنة من أجل اختيار قطعة الأرض التي ستحتضن المصنع المخصص لإنتاج بلورات الأنسولين (المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأنسولين).

وأوضح المجمع، أن هذه الشراكة ستمكن صيدال من تغطية احتياجات السوق الوطنية على المدى المتوسط ثم تصدير المنتج إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

كما تجدر الإشارة إلى أن موقع باتنة يحتوي على قطعة أرض تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع والتي يمكن أن تكون قاعدة لتجسيد المشروع الجديد.

ليديا كبيش

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