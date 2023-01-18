صيدال: نحو تدشين أول مركز للتكافئ الحيوي

18 يناير، 2023

كشفت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال فطوم أقاسم، خلال عرض قدمته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم تدشين أول مركز للتكافئ الحيوي.

وابرزت أقاسم أن صيدال تنتج 200 سمك دوائي من مختلف الأنواع وتلتزم بسياسة الدولة لتوفير الخدمة الصحية، كاشفة أظ مصنع انتاج الأدوية لولاية المدية سيدخل حيز الخدمة في أقل من شهر بعد 15 سنة من التوقف

كما أشارت ذات المتحدثة، إلى انه سيتم الانطلاق في انتاج الانسولين بمصنع قسنطينة خلال الثلاثي الاول من 2023، مبرزة أن صيدال ستنتقل من انتاج المواد الأولية الى المنتوج النهائي

وأضافت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال بالقول:” سنتوجه للتصدير الحقيقي وبنسب كبيرة للأدوية بنسبة تتراوح مابين 5 و 10 بالمائة”.

رمزي أحمد توميات

 

18 يناير، 2023

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