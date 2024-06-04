صور/ أمن باب الوادي بالعاصمة يحجز أزيد من 30 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

4 يونيو، 2024
أمن باب الوادي بالعاصمة يحجز أزيد من 30 ألف وحدة ألعاب نارية

تمكّنت شرطة الجزائر العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة ، عن قضية التهريب وتخزين المواد الفرقعة والألعاب النارية المحظورة بدون رخصة.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية مكّنت من حجز (30003) وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات مختلفة الأشكال والأصناف .

 وختم البيان أنّه تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

ش.ن

4 يونيو، 2024
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