صور/ أمن باب الوادي بالعاصمة يحجز أزيد من 30 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

صور/ أمن باب الوادي بالعاصمة يحجز أزيد من 30 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

تمكّنت شرطة الجزائر العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة ، عن قضية التهريب وتخزين المواد الفرقعة والألعاب النارية المحظورة بدون رخصة.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ العملية مكّنت من حجز (30003) وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات مختلفة الأشكال والأصناف .

وختم البيان أنّه تمّ تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

ش.ن