صندوق كناص ينظّم يوما اعلاميا لفائدة أعضاء وفد موريتاني يؤدّي رحلة دراسية بالجزائر

نظّم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء اليوم بالمركز العائلي لبن عكنون، يوما إعلاميا لفائدة أعضاء الوفد الموريتاني الذي يؤدي رحلة دراسية تدوم 4 أيام، ابتداءً من 21 ماي إلى غاية يوم الأربعاء 24 ماي للتعرف على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بالجزائر.

واستهل الوفد الموريتاني الذي يضم 7 أعضاء، خلال اليوم الثاني من رحلته الدراسية بالتعرف على إنجازات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال مداخلة مدير الأداءات بالصندوق جغري عبد الحفيظ الذي قام بعرض هياكل الصندوق والخدمات الصحية التي يقدمها، بالإضافة إلى التعريف بالإنجازات المحققة لفائدة مختلف شرائح المواطنين الذين تشملهم التغطية الاجتماعية من شركاء متقاعدين وكذا أرباب العمل.

وتواصل اليوم الإعلامي للتعريف بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي لفائدة أعضاء الوفد الموريتاني، أين عرض مدير العصرنة و أنظمة الإعلام بالصندوق يحي رسول، كل الإجراءات المتخذة من قبل الصندوق في مجال عصرنة منظومته المعلوماتية، اضافة الى نظام الشفاء ومختلف استعمالاته. حيث كشف أن صندوق كناص اطلق عدة عمليات من أجل عصرنة نظام الضمان الاجتماعي.

كما أضاف يحي رسول أن” كناص” كانت السباقة منذ سنة 2006 في اطلاق بطاقة الشفاء متبوعة بعدة اجراءات لعصرنة نظام التعويض الاجتماعي في الجزائر.

واختتمت أشغال اليوم الإعلامي بزيارة إلى مركز شخصنة بطاقة الشفاء، ثم زيارة ميدانية إلى وكالة الصندوق لولاية الجزائر.

عبد النور شرف الدين

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