صناع محتوى و مؤثرون بالجزائر للترويج للسياحة

حل امس الاثنين وفد المركز العربي للاعلام السياحي المكون من اعلاميين و مؤثربين و صناع محتوى سياحي من عدة بلدان عربية تونس العراق مصر الاردن قطر السعودية الكويت و كذا الامارات وذلك تلبية للدعوة التي وجهتها وزارة السياحة و الصناعة التقليدية.

وحسب منشور للوزارة عبر صفحتها الرسمية سيشارك الوفد في فعاليات الصالون الدولي للسياحة و الاسفار بغرض التعريف والترويج لمقومات وجهة الجزائر السياحية من خلال الرحلة الاستكشافية المنظمة لصالحهم على مستوى ولايات الجزائر، تيبازة، وهران .

حورية سعداوي

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