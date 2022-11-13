صلواتشي يكشف عن اعفاءات ضريبية خلال العام المقبل

صلواتشي يكشف عن اعفاءات ضريبية خلال العام المقبل

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، عن تعديل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بغرض إعفاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات من الضريبة على أرباح الشركات.

وجاء ذلك خلال تقديم صلواتشي، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وكشف صلواتشي أن مجموع رخص الالتزام بلغ 6.67 مليار دينار، موزعة على قطاع الصيد البحري بمبلغ 510 مليون دينار أي بنسبة 6.7 % ومبلغ 253 مليون دينار لتربية المائيات أي بنسبة 3.8 % .

اما مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري فقد خصص لها مبلغ 2.47 مليار دينار أي بنسبة 37 %، اضافة الى مبلغ 3.44 مليار دينار أي بنسبة 51.6 % للإدارة العامة.

وكشف وزير الصيد البحري، أن قطاعه الوزاري انتهج استراتيجية تسمح لمهني القطاع بإنشاء تعاونيات توفر إطارا أفضل لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، وتهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشركائها من خلال ترقية روح التعاون بين شركائها وتخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها.

وأضاف صلواتشي أن الاستراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، إلى جانب تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين.

بالاضافة الى المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات، والمساهمة في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات.

كما أكد وزير الصيد البحري على ضرورة ترشيد شبكات التزويد والتوزيع، وترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل.

ليديا كبيش

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