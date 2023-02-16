صعود أسعار النفط في التعاملات المبكرة

16 فبراير، 2023

ارتفعت اليوم الخميس، أسعار النفط في التعاملات المبكرة، رغم ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، التي بلغت أعلى مستوى منذ جوان 2021.

وكما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 78.93 دولار.

وقد قفزت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بمقدار 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، حسب ماكشفته إدارة معلومات الطاقة.

وكما تلقت الأسعار دعما من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بواقع مليوني برميل يوميا في عام 2023.

 

 

حورية سعداوي

 

16 فبراير، 2023

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