أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي , اليوم الاربعاء, كافة الفاعلين في عالم الشغل عن صدور الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين, و ذلك في إطار التزامات الجزائر بحماية صحة وسلامة العمال, حسب بيان لذات الوزارة.

وقد تم إعداد هذه الصورة البيانية بالتعاون مع مكتب العمل الدولي بالجزائر، وتطبيقا لتوصيات منظمة العمل الدولية، لاسيما أحكام التوصية رقم 197 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.

كما ستسمح هذه الأداة الأساسية بتسليط الضوء على النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيتين والإطار القانوني ذي الصلة، بالإضافة إلى التعرف على الاستراتيجيات وخطط العمل التي ستنفذها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين.

للإشارة، فإن الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين تم إعدادها بالتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة في عالم الشغل، لاسيما ممثلي المنظمات النقابية، والخبراء الوطنيين والدوليين، وكذلك السلطات الوطنية المسؤولة عن السلامة والصحة المهنيتين.

كما تؤكد ذات الوزارة أن الوقاية من المخاطر المهنية أولوية في السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين وتمثل حقاً أساسياً لحماية العمال.

و أضاف البيان , انه يمكن الاطلاع على الصورة البيانية للسلامة والصحة المهنيتين من خلال الولوج إلى الموقع الالكتروني لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبر الرابط التالي : https://www.mtess.gov.dz/pdf/profil-dz-sst-2023.pdf .

سهام قريمش

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