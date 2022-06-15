أطلق صحافيون مغاربة، خلال هذا الأسبوع، حملة تضمّنها نداء موسوم بـ “صحافيون مغاربة ضد التطبيع”.

وعبّر الصحفيون المغاربة في حملتهم عن قلقهم البالغ لمسار التطبيع الخطير الذي تنهجه الدولة المغربية، منذ ديسمبر 2020، عبر عدّة اتفاقيات وقرارات تسمح لمؤسسات الاحتلال الصهيوني باستباحة الوطن.

وجاءت هذه الحملة التي لاقت رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، كردّ فعل على سماح السلطات المغربية بانشاء قناة اسرائيلية على أراض المغرب، ما اعتبره الصحفيون والنشطاء في المغرب مساسا خطيرا بقيّم الشعب المغربي.

ويعيش المغرب حالة غليان لم يسبق لها مثيل، نتيجة الاحتجاجات التي يشنّها قطاع كبير من الشعب المغربي المضطهد، وزاده قهرا التهاب الأسعار والأزمة الاقتصادية التي جعلت النظام يفقد صوابه بسياسة الهروب إلى الأمام، لاصطناع فقعات سياسية وديبلوماسية لالهاء الرأي العام لشعب يريد تغيير طبيعة النظام الذي يحكم بلده.

وليد.ب

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