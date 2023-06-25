صبّ منحة البطالة يومي الإثنين و الثلاثاء استثناءً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى كافة المستفيدين من منحة البطالة، أن الوكالة الوطنية للتشغيل ستقوم بصب منحة هذا الشهر ابتداءً من يوم غد الإثنين، حسب ما اورده بيان لوزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي.

و قالت الوزارة في بيانها أنه سيتم صبّ هذه المنحة يومي 26 و27 جوان استثناءً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و هذا لصالح جميع المستفيدين من المنحة مهما كان آخر رقم لحسابهم البريدي الجاري، يضيف بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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