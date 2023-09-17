صالح ڨوجيل يستقبل رئيس مجلس الشورى لسلطنة عُمان

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الأحد الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى لسلطنة عُمان، والوفد المرافق له.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ المحادثات تمحورت حول واقع العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع الجزائر وعُمان، وسبل ترقيتها وتعزيزها في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقائدي البلدين عبد المجيد تبون وأخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد.

صالح ڨوجيل، نوّه بالعلاقات البينية التي تتسم بالاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، مما أتاح للطرفين التأسيس لتعاون عملي متناغم وتنسيق سلس في المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والثقافية والدينية، لاسيما في ضوء وجود لجنة مشتركة تؤطر شراكة واعدة بمشاريع استثمارية تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين، وبمرافقة التعاون البرلماني البيني من خلال مختلف آليات الدبلوماسية البرلمانية.. كما أشاد رئيس مجلس الأمة بالقواسم المشتركة التي تميز العلاقات بين الجزائر وسلطنة عُمان، وتضفي عليها حركية إيجابية تدفع نحو مزيد من التقارب، ومنها تبني البلدين لعدة مبادئ راسخة في سياستهما الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتفعيل الحلول السياسية في تسوية النزاعات، وذلك عبر تغليب لغة الحوار والطرق السلمية.. داعياً من أجل أن تعمل الأقطار العربية في اتجاه توحيد طرائق تعاطيها مع التحديات التي فرضتها الأوضاع والمستجدات على أكثر من صعيد.. وهو ما يحتّم علينا الدفع بمعية الدول التي تقاسمنا التوجه ذاته إلى صياغة مفهوم جديد لعدم الانحياز يأخذ في الحسبان التغيرات التي خيّمت على جغرافيات عدة في العالم، يضيف البيان..

من جهته، عبّر ضيف الجزائر خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى العماني عن عميق سعادته بزيارته إلى الجزائر، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا الأهمية التي توليها السلطنة لترقية هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب وشراكة أوسع تليق بعراقة ومكانة ومقدرات البلدين.. منوّهاً بنضال الشعب الجزائري ومقارعته للاستعمار إبان الحرب التحريرية، ومشيداً بدور الجزائر المحوري والوازن في المنطقة..

المقابلة شكلت سانحة أيضاُ لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما تعلق منها بالقضية الفلسطينية، وتجديد الالتزام بالدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولا التقادم، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة غير منقوصة السيادة.. وفيها أكد رئيس مجلس الأمة على موقف الجزائر الثابت والمبدئي تجاه مناهضة كافة أشكال الاستعمار بما فيها الاستعمار الجديد، وسعيها الدؤوب من أجل تكريس مبدأ حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، حسب البيان.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان الشقيقة، خالد بن هلال بن ناصر المعولي، يقوم بزيارة الى الجزائر في الفترة ما بين 14 و19 سبتمبر 2023، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، يختم البيان.

ش.ن

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