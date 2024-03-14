صالح ڨوجيل يترأس اجتماعا تنسيقيا لممثلي البرلمان الجزائري في البرلمان الافريقي

ترأس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، منتصف ظهيرة اليوم الخميس، بمقر مجلس الأمة، اجتماعا تنسيقيا تحضيرا لمشاركة وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان، في اجتماعات الدورة الاستثنائية للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي، والمزمع انعقادها في الفترة ما بين 20 و27 مارس الجاري، بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، بحضور لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمعية إطارات من المديرية العامة لإفريقيا في ذات الوزارة.

وكشف بيان لمجلس الامة أنّ الاجتماع حضره كل من عبد المجيد عزّ الدين، عضو مجلس الأمة، رئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الافريقي؛ عبد المالك تاشريفت، عضو مجلس الأمة، عضو لجنة المراجعة والحسابات العامة بالبرلمان الإفريقي؛ بهجة العمالي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والعلم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي؛ فاتح بوطبيق، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني، عضو البرلمان الإفريقي محمد سقراس، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عضو البرلمان الإفريقي.

شكل الاجتماع التنسيقي هذا، سانحة هنأ فيها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، البرلمان الجزائري بغرفتيه على انتخاب الجزائر في منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عن المجموعة الإفريقية، ممثلة في أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، وذلك تقديرا لفاعلية التمثيل البرلماني الجزائري، وتفانيه في إسماع صوت شعوب القارة على مستوى أكبر منظمة برلمانية عالمية، يضيف البيان.

وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الأمة على الأهمية التي توليها الدبلوماسية البرلمانية الوطنية للدفاع عن مصالح الشعوب الإفريقية، في ظل تحولات وتحديات دولية جسيمة، وذلك تماشيا مع الحرص الشديد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تكريس الانتماء الإفريقي للجزائر مصيرا وامتدادا، وتعزيز أولوية العمق الإفريقي في شراكاتها وسياساتها …

كما وجهّ رئيس مجلس لأمة بأهمية العمل ومضاعفة الجهود للارتقاء بأساليب وطرائق عمل هذه الهيئة البرلمانية القارية، إلى مستوى تطلعات وأمال الشعوب الإفريقية والنأي بالبرلمان الإفريقي عن كل الأساليب التي من شأنها التشويش على أجنداته وتعطيل تحقيق أهدافه وإرباك حسن سير أعماله.

وأوضح بيان مجلس الامة أنّ البرلمانيين يَسْعَون في هذه الدورة الاستثنائية، ومنهم ممثلو البرلمان الجزائري في البرلمان الافريقي الى ملء المناصب الشاغرة في هيئة المكتب، والمخصصة للمجموعات الجيوسياسية لإفريقيا الجنوبية وشمال إفريقيا وإفريقيا الوسطى، وفقا لما تنص عليه قوانينه المنظمة.

وليد.ب

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