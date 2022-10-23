صالح قوجيل يهنئ أسرة الإعلام بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

نشر رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، عير حسابه الرسمي على تويتر تغريدة، يهنئ فيها أسرة الإعلام و ذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، قال فيها : “وأسرة الصحافة والإعلام تحتفل بيومها الوطني، في جزائر جديدة تسعى إلى منحهم المكانة التي يستحقون و أن أجزل لهم تشكراتي على انبرائهم ،لمسؤولياتهم الوطنية، واصطفافهم مع الوطن ومؤسساته”.

و أضاف مترحما على ارواح الصحفيين، الذين فارقوا الحياة : “أترحم بخشوع و إجلال على أرواح الصحفيين ممن غادرونا في سبيل صون أمانة الشهداء والحفاظ على الجزائر”.

حورية سعداوي

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