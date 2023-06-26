صالح قوجيل يستقبل مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب

استقْبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل اليوم الإثنين بمقر مجلس الأمة، رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، حسب ما اورده بيان مجلس الأمة

و هنأ صالح قوجيل خلال هذا اللقاء، مصطفى حيداوي و كل أعضاء المجلس الأعلى للشباب بمناسبة احتفال المجلس بالذكرى السنوية الأولى لتنصيبه، والذي جاء تماشيا والسياسة الحكيمة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لخلق منبر شبابي نخبوي مهيكل على جميع الأصعدة، ليكون رافدا تشاركيا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حسب ذات المصدر.

بدوره، أثنى مصطفى حيداوي على الجهود التي بذلها مجلس الأمة في مساعدة المجلس الأعلى للشباب طيلة هذه السنة، آملا في أن يكون هذا المجلس صرحا دستوريا للشباب الجزائري المقتدي بنهج أسلافه الساعي لبناء جزائر قوية، يضيف البيان.

و بهذه المناسبة، أهدى مصطفى حيداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب، لرئيس مجلس الأمة، العدد الأول من مجلة مجلس الأعلى للشباب والموسوم مجلة المجلس الأعلى للشباب “حلمٌ يتحقق، إنطلاقة تتجدد، عهد يَتوثّق “، يختم بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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