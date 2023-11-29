صالح قوجيل يدعو إلى تطهير قارة إفريقيا من عار الاستعمار

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم بمقر مجلس الأمة، بمعية وفد عن مجلس الأمة، إيماني داود عبود، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، رفقة أعضاء من ذات المحكمة.

وأفاد بيان لمجلس الامة أن اللقاء شكّل سانحة لاستعراض واقع حقوق الإنسان في إفريقيا، وتباحث آليات حمايتها وترقيتها بما يكفل للمواطن الإفريقي تأمين حقوقه المشروعة وحرياته الأساسية التي ينص عليها الميثاق الإفريقي، ويضمن حمايته من كافة أشكال الانتهاكات…

عبرت إيماني داود عبود، عن بالغ سرورها بتواجدها في الجزائر، وعن شكرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومن خلاله الشعب الجزائري على احتضان الجزائر للدورة 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وحوارها القضائي السادس.. واستعرضت مهام وصلاحيات وولاية هذه المحكمة، واختصاصها القضائي وتدابيرها المتخذة لتسوية المسائل التي تطرح عليها.. مؤكدة أنها مؤسسة إفريقية ذات خصوصية، موجهة للدفاع عن حقوق شعوب القارة وضمان إعمالها، يضيف البيان..

كما استعرضت جهود المحكمة الإفريقية من أجل النهوض بمجال حقوق الإنسان في إفريقيا، داعية الى توثيق التعاون والتنسيق بين المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والهيئات المماثلة لها في الجزائر، من أجل الرقي بمستوى الحريات قاريا، والعمل سويا على وضع حد لكافة أشكال الانتهاكات..

وأفاد البيان أنّ رئيس مجلس الأمة، استحضر في معرض حديثه حرص الجزائر منذ استقلالها، وانطلاقا من مرجعيتها الإنسانية وتجربتها التاريخية المتفردة، على حماية مصالح ومقدرات الشعوب الإفريقية من خلال دعم حركات التحرر، ومساعيها المتواصلة من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة التي كرستها المواثيق الدولية والقارية، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والعيش في كنف الحرية والعدل والسيادة…

وفي هذا الإطار، نوه رئيس مجلس الأمة بالدور المشرف الذي تقوم به المحكمة الإفريقية في صياغة وتجسيد منظومة إفريقية أصيلة لحقوق المواطن الإفريقي، والـتأسيس بذلك لمدرسة قارية متمرسة، نابعة من تجربة إنسانية طويلة وعظيمة في المطالبة بالحقوق، لا تحتاج إلى وصاية ولا تفتقر إلى دروس…

رئيس مجلس الأمة أكد أن احترام وترقية حقوق الإنسان بكل السبل الممكنة يشكل اللبنة الأساسية في مسار بناء دولة الحق والقانون في الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، قد أفضت إلى مكاسب يعتز بها الشعب في مجال تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، قائمة على أساس دستوري حصين وصرح مؤسساتي متين وإطار تنموي تكرسه نهضة اقتصادية حقيقية…

رئيس مجلس الأمة، استهجن التدهور المخزي لقيم حقوق الإنسان في العالم، من خلال العجز عن توقيف العدوان الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وندد بسياسة الكيل بمكيالين التي وصمت العلاقات الدولية بالانحياز الدنيء… مجددا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعم ومساندة الجزائر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

صالح قوجيل، دعا المحكمة الإفريقية إلى تكثيف الجهود ومواصلة عملها القانوني المشرف لتطهير قارة إفريقيا من عار الاحتلال والقضاء على آخر مستعمرة فيها، عبر حماية الشعب الصحراوي من الاعتداءات المتكررة للدولة المحتلة ضد حقوقه ونهبها ثرواته، والحرص على تسريع تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتقادم أو التصرف في تقرير المصير والاستقلال.

جدير بالذكر أن ة إيماني داود عبود، تشارك رفقة أعضاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في أشغال الدورة 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والحوار القضائي الإفريقي السادس، والتي تحتضنها الجزائر في الفترة من 07 نوفمبر إلى 04 ديسمبر 2023، يختم البيان.

ش.ن

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