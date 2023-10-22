صالح قوجيل يتوجّه برسالة تهنئة إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة 

توجّه صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل عام… برسالة تهنئة إلى الأسرة الإعلامية هذا نصها:

“أحيي، أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، كافة مكونات الأسرة الإعلامية في الجزائر، من الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وأعتز بالمسار المشرف الذي خاضته أجيال من الصحفيين، من أجل استقلال واستقرار بلادنا، ومساهمتها بكل مسؤولية والتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي النزيه، في المشروع النهضوي لبناء جزائر جديدة قوية ومزدهرة، يرسى دعائمها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية…

إن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة هو فرصة لتمجيد المكاسب والوقوف على النقائص، وسانحة لشحذ الهمم من أجل التأسيس لصحافة “قوية ومؤثرة”، تجسيدا لمبادئ دستور 2020 وللمنظومة التشريعية الداعمة من خلال قانون الإعلام الجديد.. كما يعيد إلى الذاكرة ملاحم خاضها صحفيو الجزائر بكل احترافية، مؤمنين بنبل الرسالة الإعلامية التي تدافع عن القيم الإنسانية وترافع لصالح حقوق الإنسان وكرامة الشعوب… صحافة سلاحها المصداقية وغايتها نشر الحقيقة دون تزييف أو تضليل أو كيل بمكيالين… أحيي مكارم ومكاسب صحافتنا الوطنية التي لم تساوم بمصير إنساني ولم ترضخ لابتزاز ولم تتأخر في مساندة الحق والقضايا العادلة، ولم تنزلق نحو الحد الآخر من سيف الإعلام، أين تباع الضمائر وتغتال الحقيقة وتٌنشر الأكاذيب وتٌجمل المزاعم، ويٌدنس شرف المهنة أمام مصالح القوى الاستعمارية في العالم…”

ش.ن

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