رئيس الجمهورية يستقبل مشاركين في الملتقى الدولي” الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي”

رئيس الجمهورية يستقبل مشاركين في الملتقى الدولي” الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي”

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مشاركين في الملتقى الدولي” الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها” المنعقد بالجزائر العاصمة، يومي 12-13 ديسمبر من الشهر الجاري.

من نيجيريا، أمير إمارة كانو السيد أمينو أدو باييرو ، ورئيس مؤسسة عثمان باوتشي السيد إبراهيم طاهر باوتشي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كما استقبل أيضا من السينغال، خليفة الطريقة التيجانية لمنطقة جنبة، الشيخ سيرين حسان سيك، ورئيس دار القرآن” مريم إنياس” السيد عمر التجاني.

ومن النيجر، سلطان أقاديس السيد إبراهيم عمرو، وحفيد الإمام المغيلي ” رئيس جمعية محمد بن عبد الكريم المغيلي” السيد إبراهيم السعيد.

والشيخ قريب الله ناصر كبرا، شيخ الطريقة القادرية في نيجيريا وغرب إفريقيا، وحفيد الإمام المغيلي، السيد عبد الكريم الشريف علي الشريف، رئيس مؤسسة المغيلي، بكانو.

حضر اللقاء، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد يوسف بلمهدي، والسيد حسوني محمد، مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية.

ش.ن

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