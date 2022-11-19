شيخي يدعو المجلس الأعلى للشباب الى التجند لخدمة الذاكرة الوطنية

19 نوفمبر، 2022

شدد اليوم السبت، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالارشيف و الذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، على أن مستقبل الأمة يكمن في شبابها.

ودعا شيخي لدى القائه لكلمة خلال ندوة دولية افتراضية حول مركزية الشباب في نهضة الأمم، المجلس الأعلى للشباب الى التجند لخدمة الذاكرة الوطنية.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :” اذا نحن اليوم وبمبادرة رئيس الجمهورية بإعطاء الذاكرة الوطنية مكانة هامة فهو اختيار سليم”، مشددا بالقول:” لايمكننا العيش والتقدم بدون ذاكرة وطنية”.

هذا وقد أكد مستشار رئيس الجمهورية، على أن المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب صنعا خطوة هامة للاستعداد والوفاء للوطن.

في حين أبرز نفس المسؤول أن الجزائر الجديدة هي اليوم على الطريق السليم، ويجب تعزيز لغة الحوار لحماية مصالح البلاد.

ليديا كبيش

19 نوفمبر، 2022

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