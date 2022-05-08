قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة والأرشيف، الأستاذ عبد المجيد شيخي، أنه :” سيأتي اليوم الذي تعترف فيه فرنسا بجرائمها وسيعطي التاريخ لكل ذي حق حقه وأن ذكرى الثامن ماي هي مناسبة أليمة نحتفي بها لنتذكر تضحيات شهداء سقطوا في ظرف وجيز لم نتمكن الى حد اليوم إحصاءه بدقة”.

وأضاف شيخي في حوار للإذاعة الوطنية من سطيف :”في ظل بعض المصادر الأمريكية التي تتحدث عن تسعين الف شهيد نظرا لهول المجازر المرتكبة في تلك الفترة، لابد من التذكير بمسألتين اثنتين، الأولى هي وعد ديغول والمسؤولين الفرنسيين بمنح استقلال للجزائر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو أمر غير صحيح تماما .

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن الأصح ان الضربة كانت غادرة والتربص بالجزائريين قد تم الإعداد له قبل الثامن ماي بسنة تقريبا، بعد استنفار الجيوش الفرنسية في تونس والمغرب ورفع مستوى التدريب، مبرزا أن الجيش الفرنسي كان يعلم بأن شيئا ما سيقع لذلك استقطبوا الجنود من خارج الجزائر والعملية مخطط لها .

وأبرز ذات المتحدث أن بيان الشعب الجزائري عام 1943 طالب صراحة بالاستقلال وهو مطلب كان راسخا منذ 5 جويلية 1830، مؤكدا على أن ما حدث في 45 انتفاضة حقيقة في تاريخ البلاد أعطت شعلة لنوفمبر 1954، التي جاءت بالنصر والإستقلال

وأورد ضيف الاذاعة :”لا ننسى ان الشرارات الأولى وقعت في 01 ماي بالسعيدة ثم العاصمة واوج هذه المظاهرات في سطيف قالمة وخراطة، علينا ان نسجل ان ماوقع في الجزائر لم يكن سهلا، وما يكتبه الآخرون وما يضعونه في تقاريرهم لا يهمنا . نحن لا ننتظر ان تنشر الورود في طريقنا”.

وشدد شيخي، على أنه سياتي اليوم لا محالة الذي تعترف فيه فرنسا بجرائمها، وسيعطي التاريخ لكل ذي حق حقه، مبرزا أن رئيس الجمهورية تصرف بذكاء وحكمة وواقعية لربطه يين ألم المجازر مع الذاكرة في ترسيمه لهذا اليوم الوطني .

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...