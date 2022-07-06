 شنقريحة يكرّم المشاركين في الاستعراض العسكري

6 يوليو، 2022

ترأس اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، حفلا بمدرسة تقنيات الطيران في البليدة، لتكريم المشاركين في العرض العسكري الضخم، الذي نضم أمس بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال.

وقال شنقريحة:” الاستعرض سيبقى راسخا في ذاكرة الأمة أبد الدهر، حيث أثنى على مجهودات كل المشاركين في نجاح الاستعراض الذي وصفه بالباهر”

وخاطب الفريق أول، المشاركين في الاستعراض العسكري بالقـول: “لقد أبدعتم بحق في هذا الحدث الناجح من خلال التزامكم بالانضباط المثالي والانسجام في أداء العروض. كما شرفتم أنفسكم وجيشكم ووطنكم الجزائر”.

وتابع رئيس أركان الجيش قائلا: “لقد تابع العالم أجمع ذلك الإصرار الذي كان يسكن قلوبكم والعزيمة التي تحليتم بها خلال الاستعراض الذي أشاد به اصدقاء الجزائر الكثيرين”.

رمزي أحمد توميات

6 يوليو، 2022

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