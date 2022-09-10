شنقريحة يكرّم الفريق العسكري المشارك في المسابقة العسكرية الدولية

10 سبتمبر، 2022

ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر وزارة الدفاع الوطني حفل تكريم رمزي على شرف أعضاء الفريق الوطني العسكري السينوتقني التابع لقياد الدرك الوطني المشارك في الألعاب العسكرية الدولية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن التكريم جاء إثر المشاركة المشرفة للفريق في تمرين الصديق الوفي الذي جرت فعالياته في أوزباكستان من 15-27 أوت، المندرج في إطار الألعاب العسكرية الدولية المنظمة سنويا بفدرالية روسيا.

وقال شنقريحة: “يسعدني أن أنقل إليكم التهاني الحارة لرئيس الجمهورية وأتقدم لكن بدوي باسمي الخاص ونيابة عن كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأخلص التهاني نظير المشاركة المتميزة لفريقنا الوطني العسكري الذي عاد مكللا بنتائج شرف بها الجزائر والجيش الوطني الشعبي”

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “لقد كنتم بحق خير ممثل وسفير للرياضة العسكرية الجزائرية التي يتشرف الجيش الوطني الشعبي بحمل لوائها الذي يريده دائما عاليا خفاقا ونجحتم في ترك بصمات ناجحة ومحفورة على صفحات هذه البطولة الدولية”.

وتابع الفريق أول قائلا :”نتائج متوافقة مع رسالة السلام والمحبة والصداقة والأخوة التي يجسدها شعار هذه الألعاب المنظمة سنويا في روسيا، ومتماشية بالتأكيد مع سمو قيمنا ومبادئنا الوطنية”.

ليديا كبيش

10 سبتمبر، 2022

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