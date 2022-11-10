شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي

10 نوفمبر، 2022
استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا شوغاييف ديميتري إيفغينيفيتش، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.
وحسب نص البيان، فإن اللقاء جرى بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي حضره ضباط، ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وسفير فيدرالية روسيا بالجزائر
كما سمح اللقاء للطرفين بالتطرق لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الإهتمام المشترك، يضيف ذات البيان.
رمزي أحمد توميات
10 نوفمبر، 2022

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