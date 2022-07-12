أفاد اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، أن :” المحافظة على السيادة الوطنية يمنح الجميع الافتخار والاعتزاز بالشعب الجزائري”.

وأكد الفريق أول شنقريحة، على أن مواقف الشعب ستتجلى جدواها ولو بعد حين، مشددا على أن الجيش لعب دورا مشهودا في مسار الدولة الوطنية الحديثة، وذلك من خلال الإنجازات الحديثة ومساهمته في التنمية.

ولفت رئيس أركان الجيش، إلى أن الجيش الوطني الشعبي، عنوان دائم لوحدة الوطن”، مؤكدا على أن الجيش الوطني يواصل بكل ثقة وثبات جهوده المضنية.

كما جدد الفريق أول، العهد ببذل قصارى الجهود للعمل على تطوير وإرساء كل المقومات من أجل تجسيد تطلعات الشعب وتحقيق المزيد من الازدهار للوطن.

ليديا كبيش

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