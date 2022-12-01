شريف بن حبيلس: تقديم و عرض منتجات تأمينية في قطاع الصناعة

1 ديسمبر، 2022

صرح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، خلال تدخله في لقاء موسوم بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في قلب تسيير المخاطر، بأن الصندوق يعتزم الإستثمار في القطاع الصناعي وتقديم منتجات تأمينية تتلاءم و تتناسب مع نشاطاته لتشكيل حلقة وصل بين القطاعين الصناعي والفلاحي ويطمح لكي يكون فاعلا مهما في الإقتصاد الوطني.

و قد شهد هذا اللقاء المنظم بمقر المجلس الشعبي الولائي، تقديم إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شروحات حول المنتجات المقترحة على مختلف الزبائن،و المزايا المتاحة له.

وأكد بن حبيلس، على ضرورة الإختيار الجيد لشركة التأمين الذي هو فعل تسييري لصاحب المؤسسة، و مرافقة أصحاب المؤسسات، مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من المعايير بما في ذلك الملائمة والقدرة على التعويض ورقم الأعمال.

و أضاف بن حبيلس، أن الحفاظ على الممتلكات، خاصة تلك الخاصة بالدولة و ضمان حد أدنى من الدخل للمنخرطين، له تأثير هام للتأمينات على الإقتصاد الوطني.

حورية سعداوي

1 ديسمبر، 2022

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