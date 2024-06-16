شركة دونغ فينغ موتور الصينية تفتتح مكتبها الرئيسي في الجزائر وتسجل تقدمًا جديدًا في مساعيها لفتح السوق الأفريقية

شركة دونغ فينغ موتور الصينية تفتتح مكتبها الرئيسي في الجزائر وتسجل تقدمًا جديدًا في مساعيها لفتح السوق الأفريقية

يوم 20 مايو الماضي، شهدت العاصمة الجزائرية حدثًا هامًا تمثل بافتتاح شركة دونغ فينغ موتور مكتبها الرئيسي في البلاد، إيذانًا بمرحلة جديدة من التوسع والتقدم في السوق الأفريقية الواعدة.

وحضر حفل الافتتاح كل من السيد ما ليه، المدير التنفيذي لقسم الأعمال الدولية بشركة دونغ فينغ موتور وللشركة الصينيه دونغ فينغ موتور للصناعة والاستيراد والتصدير المحدودة، والسيد عمر، المدير العام لمجموعة سفيتال الجزائرية.

ويعتبر افتتاح هذا المكتب بمثابة خطوة استراتيجية هامة من قبل شركة دونغ فينغ موتور والتى تعكس التزامها بتعزيز تواجدها في السوق الأفريقية وتقديم منتجاتها وخدماتها المتميزة لعملائها في مختلف أنحاء القارة.

وخلال حفل الافتتاح، حرصت شركة دونغ فينغ موتور على عرض تشكيلة واسعة من أحدث منتجاتها، والتي لفتت انتباه الحضور من الزوار والمهتمين من مختلف القطاعات.

ونالت هذه المنتجات إعجاب الجميع بفضل مواصفاتها العالية وتقنياتها المتطورة التي تلبي احتياجات العملاء وتتوافق مع متطلبات السوق الأفريقية.

ومن بين الحاضرين، عبر السيد هنوب، أحد مستخدمي منتجات شركة دونغ فينغ موتور في أفريقيا، عن تجربته المميزة مع الشركة، معبرًا عن ثقته العالية بجودة سيارات شركة دونغ فينغ موتور وموثوقيتها، حيث قال: لقد استخدمت منتجات دونغ فينغ موتور لأكثر من 15 عامًا في أفريقيا، وأنا دائماً ما أعجب بمستوى الجودة العالي والمواصفات المتميزة التي تقدمها سيارات شركة دونغ فينغ موتور إلى جانب كونها موضع ثقة تامة بالنسبة لي.

شركة دونغ فينغ موتور تفتتح مكتبها الرئيسي في الجزائر وتعرض أحدث سياراتها التجارية والخاصة

شهد حفل افتتاح مكتب دونغ فينغ موتور الرئيسي بالجزائر اهتمامًا كبيرًا بسيارتي شاين للركاب وكيه إكس التجارية من مجموعة دونغ فينغ موتور. تتميز سيارة شاين بتصميمها الأنيق وشاشة تحكم مركزية كبيرة قياس 13 بوصة، وهي الوحيدة من فئتها التي تحظى بهذه الميزة. كما أنها مزودة بمحرك 1.5T Mach الذي يوفر قوة سلسة وعالية بفضل تقنية جرعات DCT الذهبية ( تقنية ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض تم تطويرها خصيصًا لسيارات شركة دونغ فينغ موتور)، حيث تصل قوته إلى 145 كيلووات وعزم الدوران إلى 300 نيوتن متر، كما يضمن ناقل الحركة نقلاً ناعماً.

أما بالنسبة للشاحنة التجارية كيه إكس، فهي مزودة بمحرك دونغ فينغ موتور كومينز Z14 الذي تصل قوته إلى 560 حصان وعزم الدوران إلى 2640 نيوتن متر. تتميز هذه الشاحنة بقوة أدائها وذكاء تصميمها، فهي تأتي بشكل قياسي مع أنظمة مساعدة للسائق مثل تحذير مغادرة المسرب وتحذير الاصطدام الأمامي والحفاظ على المسرب، مما يوفر للمستخدمين تجربة نقل فعالة لم يسبق لها مثيل.

وقد قامت مجموعة سفيتال حتى الآن بتقديم العديد من طرازات سيارات شركة دونغ فينغ موتور للركاب والشاحنات الثقيلة والخفيفة والبيك أب في الجزائر، كما تخطط لتقديم المزيد من السيارات الكهربائية الفاخرة مثل فويا وميرو في المستقبل.

لا يمثل افتتاح مكتب دونغ فينغ موتور الرئيسي في الجزائر تجسيدًا لاستراتيجية الشركة في التدويل فحسب، بل يعد أيضًا خطوة ملموسة من شركة دونغ فينغ موتور للاستجابة الفاعلة لمبادرة الحزام والطريق. وفي المستقبل، ستواصل شركة دونغ فينغ موتور تعزيز تعاونها مع شركائها العالميين، وتعزيز عرض منتجات سيارات عالية الجودة وعالية الأداء على الساحة العالمية، وتوفير تجربة سفر أفضل للمستهلكين.

معلومات الاتصال:

الشركة: دونغ فينغ موتور الصينية للصناعة والاستيراد والتصدير المحدودة

جهة الاتصال: تشو هوي

البريد الإلكتروني:

gjb-zhouhui@dfmc.com.cn

الهاتف: +8627-8430-1292

الموقع الألكترونى:

http://www.dongfeng-global.com/

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