أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن تخصيص حافلات لضمان تنقل المواطنين إلى الحفل الذي سيحتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي سهرة اليوم، بمناسبة ستينيى الاستقلال.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الانطلاقة في إطار هذا البرنامج الخاص، نحو ملعب 5 جويلية الأولمبي ستكون بداية من الساعة 16:00 بالمقاطعات الإدارية التالية: المقاطعة الإدارية لحسين داي على مستوى حسين داي “المركز الثقافي عيسى مسعودي”، المقرية “ساحة سيلة”، القبة “ملعب بلحداد”، بلوزداد “ملعب 20 أوت”.

وفيما يخص المقاطعة الإدارية لبوزريعة على مستوى بوزريعة “الملعب البلدي بوزريعة”، الأبيار “شارع محمد شنيف -مقر الكنيسة سابقا-“، بني مسوس “دار الشباب بني مسوس”، بن عكنون “حي مالكي، المركز الثقافي بن عكنون، ساحة بن عكنون” وكذا المقاطعة الإدارية باب الوادي على مستوى القصبة “مقر البلدية”، باب الوادي “ملعب فرحاني”، بولوغين “ملعب عمر حمادي”، الرايس حميدو “مقر البلدية”، وادي قريش “مقر البلدية”.

أما بالنسبة للمقاطعة الإدارية لدرارية، فإن الانطلاقة ستكون من أمام “مقر البلدية الجديد”، العاشور “أمام المقر السابق للبلدية”، بابا حسن “مقر البلدية”، الدويرة “شارع شرشالي بوعلام أمام البلدية”، خرايسية “أمام مقر البلدية”.

علاوة عن ذلك، يخص البرنامج المقاطعة الإدارية لشراقة، الشراقة (دار الشباب بوشاوي المركزي، دار الشباب أباري أمزيان، المركز العلمي والترفيه للشراقة، دالي براهيم “مقر البلدية”، الحمامات “دار الشباب الحاج محمد العنقاء، دار الشباب محمد إسياخم”، عين البنيان “المركز الثقافي”، عين البنيان “المركز الثقافي طالب عبد الرحمان، دار الشباب المنظر، دار الشباب عمر قرور 11 ديسمبر 1960”.

بالإضافة إلى المقاطعة الإدارية سيدي محمد، سيدي محمد “ساحة أول ماي، عيسات إيدير”، الجزائر الوسطى “واقنوني، المرادية مقر البلدية”. بالإضافة كذلك إلى المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، بئر مراد رايس “حضيرة السيارات للبلدية، حيدرة أمام البلدية”، السحاولة “الساحة العمومية أمام البلدية”، بئر خادم “الساحة العمومية أمام مقر البلدية”، جسر قسنطينة “أمام البلدية”.

ش.ن