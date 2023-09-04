الرئيسية/الأولى/شرفي يشرف على إجتماع تنسيقي مع منسقي المندوبيات الولائية شرفي يشرف على إجتماع تنسيقي مع منسقي المندوبيات الولائية 4 سبتمبر، 2023 أشرف اليوم الإثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، على إجتماع تنسيقي مع منسقي المندوبيات الولائية يتعلق بموضوع مراجعة القوائم الانتخابية رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 4 سبتمبر، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة