شرفي يشرف على إجتماع تنسيقي مع منسقي المندوبيات الولائية

بلعابد يشرف على انطلاق الملتقى الوطني التكويني للنواة الوطنية الخاصة بالمعالجة البيداغوجية

إحصاء أزيد من 860 نقطة سوداء معرضة للفيضانات

خلال الأسبوع المقبل…تنظيم منتدى حول “تحديات وسائل الإعلام والاتصال في عصر الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة”

هذا ما قاله وزير التجارة عن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية والمواد الاستهلاكية

الرئيس تبون يعزّي عائلات ضحايا التقلّبات الجوية الأخيرة بالبيض و تلمسان

بطاقة الفنان: قبول 430 ملف والشروع في تسليمها ابتداء من 15 سبتمبر

197 جريحا و 3 وفيات في 155 حادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة

سوناطراك تكشف عن 471 منصبا للتوظيف بإليزي

قوجيل: الجزائر لا تقبل التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب وهذا يقلق الكثيرين