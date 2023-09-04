شرفي يشرف على إجتماع تنسيقي مع منسقي المندوبيات الولائية

4 سبتمبر، 2023

أشرف اليوم الإثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، على إجتماع تنسيقي مع منسقي المندوبيات الولائية يتعلق بموضوع مراجعة القوائم الانتخابية

رمزي أحمد توميات

4 سبتمبر، 2023

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