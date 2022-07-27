شرفي: منطقة القبائل ليست عاقرة وستكون سببا في تمتين النسيج الوطني خدمة للجزائر

قال اليوم الأربعاء، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي :”اليوم لي حظ كبير أنني أتكلم في عاصمة الصومام، وهذه المنطقة أخذت موقفا سلميا في السابق وهو “مكاش الانتخابات” واليوم قررت المشاركة في الانتخابات وهذه هي الديمقراطية”.

وأضاف شرفي على هامش زيارته الى ولاية بجاية:” أشجعكم اليوم على مواصلة المسار وتطويره لصالح المنطقة والجزائر ومرجعنا في الثورة هو بيان أول نوفمبر ويليه مؤتمر الصومام”.

كما شدد ذات المتحدث، على أن المنطقة ليست عاقرة وستكون سببا في تمتين النسيج الوطني خدمة للجزائر ومقاومة التخلف.

رمزي أحمد توميات

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