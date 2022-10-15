شرفي: الإنتخابات الجزئية مصيرية للمسار الديمقراطي بالجزائر

أكد اليوم السبت رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أنه تم تنظيم كافة الأمور من أجل إنجاح الإنتخابات البلدية الجزئية عبر ست بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو.

وأفاد شرفي لدى القائه لكلمة له بمناسبة الإنتخابات الجزئية، أن التأطير حاضر في الانتخابات الجزئية في مكاتب التصويت وهو مؤشر إيجابي للمؤطرين، لافتا الى أنه بالرغم من أن هذه الإنتخابات جزئية إلا أنها مصيرية بالنسبة للمسار الديمقراطي في بلادنا.

وأبرز ذات المتحدث، أن الهدف الذي سطرته السلطة هو ضرورة المشاركة في الإنتخابات. بالإضافة إلى التحليلات الموضوعية والقانونية مبنية على المصلحة الموضوعية للمنطقة. حيث سيدرك الناخب الجزائري في المستقبل ماهو المسار الإنتخابي الديمقراطي.

كما أشار رئس السلطة الى أن الملاحظين حاضرين منذ إنطلاق عملية التصويت، م ضحا أن العملية تتمة للبناء المؤسساتي للدولة الجزائرية كي تصبح الجزائر الجديدة تتمتع بكل مؤسساتها مما يساعد على تعميم العملية الإنتخابية والحركية التنموية.

وللتذكير، قد تم فتح 27 مكتبا عبر 11 مركزا للاقتراع ببلديتي آيت محمود وآيت بو مهدي. بالإضافة كذلك إلى فتح 40 مركزا للإقتراع تضم 133 مكتبا للتصويت عبر البلديات المعنية ببجاية.

رمزي أحمد توميات

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