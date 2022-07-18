شرفي: أصدرنا 5 قرارات فور إعلان الرئيس تبون عن انتخابات جزئية

18 يوليو، 2022

عقد اليوم الإثنين، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، ندوة صحفية حول الانتخابات المحلية الجزئية

وقال شرفي، أن :”الدستور يفرض على سلطة الإنتخابات الشفافية والمصداقية، وأن السلطة ملزمة بالمساهمة في تكريس الديمقراطية”.

وأكد ذات المتحدث، أن سلطة الانتخابات في تأهب مستمر، كاشفا عن إصدار 5 قرارات فور إعلان الرئيس تبون عن انتخابات جزئية لا سيما المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية حيث تم التواصل مع وزارة العدل ووزارة الداخلية.

وشدد رئيس سلطة الانتخابات، على أن كل ملفات الترشح موجودة تحت تصرف الراغبين في الترشح بمندوبية بجاية وتيزي وزو

وكشف شرفي، أن عدد مقاعد بلدية فرعون 15 مقعد، وعدد مقاعد مسيسنة 13 مقعد، في حين أن العدد الاجمالي للمقاعد في البلديات المعنية بالانتخابات الجزئية هي 90 مقعد .

أما عن العدد الإجمالي للمترشحين في البلديات، فقد بلغ 108 مترشح، يضيف ذات المتحدث، الذي أعلن عن قرابة 58 ألف ناخب في البلديات الستة التي ستجرى فيها الانتخابات الجزئية

وأوضح رئيس السلطة، أن الاقتراع الجزئي أصعب من حيث التعبئة عن الاقتراح الكلي، كاشفا أن هناك برنامج وضعته السلطة المستقلة للانتخابات لتطوير نفسها تحضيرا للمواعيد الانتخابية القادمة

وأضاف شرفي بالقول:” نعمل على وضع منصة التكرونية للتصويت من أجل محاربة الازدواجية في التسجيل والازدواجية في التصويت”.

رمزي أحمد توميات

18 يوليو، 2022

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