شرفة: “80 ألف هكتار مساحة المحيطات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بولاية النعامة”

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم، خلال ملتقى وطني، بولاية النعامة، حول الآفاق الواعدة للإستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السلالات المحلية، عن وجود 80 ألف هكتار مساحة المحيطات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، بولاية النعامة.

و أشار شرفة، في كلمته، أن تنظيم هذا اللقاء بولاية النعامة، يعود إلى أهمية هذه الولاية السهبية وقدراتها الفلاحية المعتبرة، بفضل تنوعها المناخي والبيئي و البيولوجي، “فهي مهد لأحد أبرز سلالات الغنم المتوارثة عبر الأجيال”، يضيف الوزير.

و كشف وزير الفلاحة، أن ولاية النعامة تحتوي ثروة حيوانية، تزيد عن مليون و 271 ألف رأس غنم، وأزيد من 112000 رأسا من الماعز، و مايقارب 19000 رأس بقر، إضافة إلى تربية الإبل و الدواجن، مبرز أن الولاية تتوفر على مؤهلات طبيعية تجعلها وجهة للمستثمرين، الراغبين في إطلاق مشاريع فلاحية واعدة.

و قال يوسف شرفة، أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، سطّرت مخططا وطنيا خاصا بتطوير 6 شعب إستراتيجية، و هي الحبوب، البقوليات، النباتات السكرية والزيتية، البذور، و الحليب، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف على توفير الأوعية العقارية اللازمة، لإنجاز المشاريع الاستثمارية المدمجة بولايات الجنوب.

كما أفاد الوزير شرفة، بأنه تم تحويل إلى غاية اليوم، مساحة إجمالية قدرها 458.823 هكتار، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ODAS، موزعة على 54 محيطا، من بينها 46 محيطا تم منحه للمتعاملين.

و أضاف وزير الفلاحة، أن هذا المخطط يشمل أيضا استحداث وحدات الإنتاج الفلاحي، بعد إعادة هيكلة المزارع النموذجيّة، مخصصة في إنتاج وتطوير الشعب الإستراتجيّة (البقوليات، تكثيف البذور، البذور الزيتية، والأشجار المقاومة)، بمساحة إجمالية صالحة للزراعة قدرها 114.393 هكتارا.

و تابع في ذات السياق، قائلا أن المخطط الخاص بتطوير الزراعات الاستراتيجية، يتركز أيضا على خارطة المؤهلات الفلاحية (التربة، المياه) المتوفرة في ولايات الهضاب العليا السهبية، و الولايات الجنوبية، على غرار ولايات النعامة، البيض، سعيدة، بشار، تيميمون …إلخ.

كما أبرز شرفة، بأنه تم تحديد قدرات عقارية تشمل 1.5 مليون هكتار، مؤهلة للاستصلاح و استقطاب الملشاريع الاستثمارية المدمجة في ولايات الجنوب.

و أوضح ذات المتحدث، أن المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتجية، يرتكز أيضا على برنامج توسيع قدرات التخزين، يشمل بناء 350 مركزا جواريا، بطاقة تخزين مقدرة بـ1 مليون و 750 ألف طن من الحبوب، وإعادة إطلاق مشروع تشييد 16 صومعة، بالإضافة إلى بناء 30 صومعة جديدة، لتخزين 3 ملايين طن من الحبوب.

كما و أشار الوزير، إلى أن المحافظة على سلالة الحمراء أو الدغمة و تثمينها، تندرج ضمن استراتجية القطاع لتطوير شعبة اللحوم الحمراء، و الحفاظ على الإرث الجيني الزراعي و تثمينه.

شرف الدين عبد النور