شرفة يُمثّل رئيس الجمهورية في أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة و صحة التربة بنيروبي

يشارك يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة و صحة التربة، التي تنعقد بعاصمة كينيا، نيروبي، من 07 إلى 09 ماي الجاري.

و تُنظّم هذه القمة، حسب بيان وزارة الفلاحة، من قبل لجنة الاتحاد الإفريقي و جمهورية كينيا، وذلك تطبيقا لقرار الندوة ال37 لرؤساء وحكومات الإتحاد الإفريقي، المنعقدة في أديس أبابا، في 17 و 18 فيفري 2024.

كما تهدف هذه القمة، إلى جمع كافة الأطراف والفاعلين المعنيين، لتسليط الضوء على دور الأسمدة وصحة التربة، في محاكاة النمو المستدام والمواتي للزراعة في إفريقيا.

شرف الدين عبد النور