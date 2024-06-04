شرفة يُعطي من البويرة إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024

أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، رفقة والي ولاية البويرة، على إعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024.

و تم إعطاء الاشارة للبدء في عملية الحصاد بالمناطق الشمالية للبلاد، من وحدة إلانتاج الفلاحي بوشراعين محمد ببلدية الأصنام، أين زار الوزير معرضا للمنتجات الفلاحية، و استمع إلى عروض حول القطاع الفلاحي بولاية البويرة، قدمها إطارات و باحثين.

و ثمن وزير الفلاحة، في هذا السياق، العمل الذي قام به مهنيو القطاع واستعدادهم لرفع تحدي الأمن الغذائي، مؤكدا أن البرامج التي أقرها رئيس الجمهورية، على غرار إعادة تأهيل السد الأخضر، و برنامج توسيع قدرات التخزين، وكذا إنشاء وحدات إنتاج فلاحية متخصصة في تطوير الزراعات الاستراتيجية، تشهد وتيرة إنجاز جد متقدمة.

شرف الدين عبد النور