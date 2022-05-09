كشف اليوم الإثنين، وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن شروط إستفادة الموظفين من عطلة استثنائية لانشاء مشاريعهم الخاصة.

وقال شرفة، خلال عرضه للقانون على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن:” هناك تعديل في القانون وهو الاستفادة من العطلة للتفرغ للمشاريع المقاولتية بالنسبة للموظف والعامل على حد سواء”.

وأكد ذات المتحدث، أنه يمنع على العامل الذي بصدد انشاء شركته الخاصة، أن ينافس الشركة التي يعمل فيها، ويجب ان تكون منافسة شريفة مبرزا أنه إذا لم ينجح العامل أو الموظف في مشروعه يستطيع العودة الى عمله بصفة عادية.

كما أبرز وزير العمل، أنه يشترط ان يكون سن الذي بصدد انشاء شركته اقل من 55 سنة، وعمل في مؤسسته اكثر من 3 سنوات، بينما عقد عمله غير محدد المدة وليس عقد سنوي.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...