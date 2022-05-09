شرفة يكشف عن شروط إستفادة الموظفين من عطلة استثنائية لانشاء مشاريعهم الخاصة

9 مايو، 2022

كشف اليوم الإثنين، وزير العمل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن شروط إستفادة الموظفين من عطلة استثنائية لانشاء مشاريعهم الخاصة.

وقال شرفة، خلال عرضه للقانون على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن:” هناك تعديل في القانون وهو الاستفادة من العطلة للتفرغ للمشاريع المقاولتية بالنسبة للموظف والعامل على حد سواء”.

وأكد ذات المتحدث، أنه يمنع على العامل الذي بصدد انشاء شركته الخاصة، أن ينافس الشركة التي يعمل فيها، ويجب ان تكون منافسة شريفة  مبرزا أنه إذا لم ينجح العامل أو الموظف في مشروعه يستطيع العودة الى عمله بصفة عادية.

كما أبرز وزير العمل، أنه يشترط ان يكون سن الذي بصدد انشاء شركته اقل من 55 سنة، وعمل في مؤسسته اكثر من 3 سنوات، بينما عقد عمله غير محدد المدة وليس عقد سنوي.

ليديا كبيش

9 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

توقيف 37 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج

2 فبراير، 2022

دعم المغرب المزعوم للإبقاء على أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا مجرد أكاذيب

22 أغسطس، 2021

كوفيد-19: انطلاق عملية تلقيح مستخدمي قطاع التربية يوم غد

21 أغسطس، 2021

إتحاد الشباب الإشتراكي النمساوي: من غير المقبول أن يضحي الإتحاد الأوروبي بحقوق الصحراويين من أجل مصالح إقتصادية

1 ديسمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: