شرفة يعلن عن تفاصيل جديدة بخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، عن تفاصيل جديدة حول ملفات الزيادة في الأجور وكذا منحة البطالة والتقاعد النسبي وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الجالية بالخارج.

وأكد شرفة لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية إن الزيادة في الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنها ستحتسب بأثر رجعي بداية من شهر جانفي وتشمل أزيد من 7 ملايين موظف ومتقاعد.

وكشف ذات المتحدث، أن الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لتغطية هذه الزيادات في الأجور يقدر بحوالي 900 مليار دينار، إلى جانب 147 مليار دينار خصصت لرفع معاشات التقاعد.

كما كشف وزير العمل أن منحة البطالة فقط سيتم الشروع في تنفيذ الزيادات الخاصة بها شهر جانفي الجاري وذلك بعد رفعها إلى 15 ألف دينار بدل 13 ألف دينار، مؤكدا أنها ستمس قرابة مليوني مستفيد.

واشار نفس المسؤول الى ان الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ستمس أيضا فئة الإطارات في الإدارات العمومية.

أما بالنسبة الى ملف التقاعد النسبي، فقال شرفي ن عودته غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي وذلك بعد أن تم تجميد العمل به سنة 2016.

وتابع وزير العمل قائلا :”اقرار التقاعد النسبي كان خلال ظروف استثنائية شهدتها الجزائر سنوات التسعينات”.

رمزي أحمد توميات

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