شرفة يضع بالبليدة حجر أساس مشروع إنجاز صومعة إستراتيجية لتخزين الحبوب

أشرف يوسف شرفة ، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، ببلدية العفرون، في إطار زيارة عمل و تفقد إلى ولاية البليدة، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز صومعة إستراتيجية لتخزين الحبوب، بطاقة تخزين تُقدّر ب 01 مليون قنطار، ضمن البرنامج الوطني الذي يشمل 30 صومعة بمعدل صومعة في كل ولاية، و 350 مركزا جواريا للتخزين، إضافة إلى 16 صومعة هي في قيد الاستكمال حاليا.

وتعتبر صومعة العفرون، حسب بيان وزارة الفلاحة، المنشأة التي ستُتّخذ كنموذج، من الناحية التقنية، لإنجاز باقي البرنامج على المستوى الوطني.

وذكّر وزير الفلاحة، بالأهمية التي تكتسيها هذه المنشآت التي تدخل في إطار تنمية الزراعات الواسعة و الإستراتيجية، حيث سيُخصّص جزء منها لتخزين المحاصيل الآتية من ولايات الجنوب، لا سيما وان القطاع يتوقع توسيع المساحة المخصصة الزراعة القمح الصلب إلى 500 ألف هكتار.

شرف الدين عبد النور