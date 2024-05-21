شرفة يشرف على إطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا المدعم

أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، على إعطاء إشارة انطلاق النظام الجديد لدمج الحليب الطازج منزوع الدسم جزئيا المبستر و المدعم و الموضب في أكياس، و ذلك على مستوى ملبنة و مجبنة بودواو (ولاية بومرداس)، التابعة لمجمع الحليب “جيبلي”.

و تم إعطاء إشارة انطلاق عملية إنتاج وتسويق هذا المنتج الجديد، حسب بيان وزارة الفلاحة، بحضور والية ولاية بومرداس، رئيس المجلس الشعبي الولائي و السلطات المحلية.

و سيسمح هذا النظام الذي يكمن في توجيه الحليب الطازج لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا و المدعم بسعر 25 دج/للتر، بتلبية احتياجات المواطنين من الحـليب المدعــم من جهة، وباستيعاب و تثمين الإنتاج الوطني من الحليب الطازج، وضمان تسويق كل الكميات المجمعة من جهة أخرى.

كما تهدف هذه المبادرة، إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إعادة بعث شعبة الحليب، تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب، و تقليص الفارق في الدعم الذي تغطيه الخزينة العمومية.

و تم إقرار هذا النظام، بالتنسيق مع جميع الفاعلين المتدخلين في شعبة الحليب، في إطار مشاورات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و ممثلي مربي الأبقار و كافة مهني الشعبة، تم من خلالها تحديد سعر هذا المنتج الجديد، الذي يكون في متناول المستهلك و المربي و المحولين.

هذا و سيتم تفعيل هذا الجهاز، بداية من قبل فروع مجمع “جيبلي”، المتواجدة عبر كل مناطق الوطن.

و تعتبر شعبة الحليب، من الشعب الفلاحية الاستراتجية التي تستفيد من دعم الدولة، سواء من حيث الانتاج والتجميع أوالتحويل، إضافة إلى دعم الأعلاف.

شرف الدين عبد النور