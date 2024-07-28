شرفة يشدّد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مجمع الحليب المدعم

قام يوسف شرفة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم الأحد, خلال زيارته لولاية الجزائر العاصمة، بتفقد مشروع إنجاز مجمع لإنتاج الحليب المقنن والمدعم بسعة مليون لتر يوميا، الكائن بالمنطقة الصناعية ببلدية الرويبة.

كما قدم الوزير, عرضا حول المشروع التي تشرف الأشغال فيه على النهاية، حيث عرف نسبة تقدم كبيرة في الأنجاز فاقت 90 بالمائة.

وشدد الوزير, على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز و تسليم المشروع قبل نهاية السنة.

هذا, ويحتوي المركب على وحدة لإنتاج الحليب المدعم، و وحدة لإنتاح الحليب المعقم بدرجة حرارة عالية (UHT) حيث ستسمح قدراته الانتاجية بتموين الجزائر العاصمة و الولايات المجاورة بمادة الحليب.

سهام قريمش