شرفة يستقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

إستقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، إبراهيم آدم محمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بحضور مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بالمغرب العربي، الكائن مقره بالجزائر.

و تم خلال هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الفلاحة، تباحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر و هذه المنظمة الإقليمية في مختلف المجالات ذات الصلة بالتنمية الزراعية المستدامة و الأمن الغذائي، حيث تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي في المنطقة لا سيما التغيرات المناخية، على غرار دول العالم، و كذلك إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر لدفع العمل العربي المشترك في هذا المجال، نظرا للإمكانيات المتوفرة لديها.

و في هذا السياق تم اقتراح برامج تعاون تدخل في إطار تجسيد المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية الذي تعكف الحكومة على تجسيده، لا سيما الحبوب والبقوليات، والزراعات الزيتية والسكرية.

شرف الدين عبد النور