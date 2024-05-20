شرفة يستعرض علاقات التعاون الجزائري الموريتاني فلاحيا و صناعيا

إستقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين، وزير الزراعة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أمم بيباته احماه الله، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، في إطار مشاركة موريتانيا، في الطبعة الـ22 للمعرض الدولي للزراعة، تربية المواشي، والصناعات الغذائية.

و استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الفلاحة، علاقات التعاون المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات، و آفاق تعزيزها، لا سيما في الفلاحة و الصناعة، بتبادل التجارب و الخبرات.

كما تطرق الوزيران، إلى استراتجيات التنمية المتبعة من طرف الجزائر و موريتانيا، لتعزيز أمنهما الغذائي و خلق الثروة، مع إبراز القدرات الموجودة في كلا البلدين، و فرص التعاون والشراكة لبلوغ الأهداف المُسطرة.

شرف الدين عبد النور