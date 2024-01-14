شرفة يترأس لقاءً مع أعضاء مجلس الإدارة للغرفة الوطنية للفلاحة
عقد يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم, لقاءً مع أعضاء مجلس الإدارة للغرفة الوطنية للفلاحة، تم من خلاله مناقشة عدة مواضيع وقضايا تهم القطاع الفلاحي والفلاحين.
و يدخل هذا الاجتماع حسب بيان وزارة الفلاحة، في إطار العمل التنسيقي والتشاوري بين كل الفاعلين في القطاع من أجل تجسيد مختلف البرامج لا سيما تطوير الزراعات الإستراتجية، و حماية الثروة الحيوانية، والرقمنة، وغيرها من المسائل المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي.
شرف الدين عبد النور