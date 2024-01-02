شرفة يترأس إجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب

ترأس يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، إجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب، خُصّص لهذه الشعبة الاستراتجية لا سيما الاجراءات المتخذة لانجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023 -2024، حسب بيان وزارة الفلاحة.

َويدخل هذا الاجتماع، الذي حضره إطارات من الوزارة والمدير للديوان الجزائري المهني للحبوب، حسب ذات المصدر، في إطار تجسيد الاجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لفائدة منتجي الحبوب خاصة تلك التي تخص الفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2022 -2023.

ومن أهم هذه القرارات، تأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، تأجيل دفع القروض الفلاحية (القرض الموسمي “الرفيق”) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، إضافة إلى دعم المنتجين بالبذور و الأسمدة مجانا، يضيف المصدر ذاته.

كما ذكّر وزير الفلاحة بالقرار التاريخي الخاص برفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين، و رفع نسبة دعم الأسمدة وغيرها من التحفيزات الرامية إلى تشجيع الفلاحين لرفع مستوى الإنتاج الوطني.

كما استمع الوزير لانشغالات ممثلي مهنيي هذه الشعبة، مُنوّها بضرورة تكاتف جهود الجميع لرفع تحدي الامن الغذائي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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