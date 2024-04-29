شرفة يتباحث التحضيرات الخاصة بالدورة ال59 للمنتدى العالمي للمجلس الدولي للحبوب بالجزائر

إستقبل يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب، أرنو بيتي، بحضور نائب رئيس المجلس، صالحي أسامة من الجزائر، وكذا المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC، نصر الدين مسعودي.

و تم التطرق خلال هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الفلاحة، إلى التحضيرات الخاصة بالدورة ال59 لفعاليات المنتدى العالمي للمجلس الدولي للحبوب، المزمع تنظيمها في جوان المقبل، حيث ستتولى الجزائر رئاسة المجلس لمدة سنة.

و في هذا السياق، تم مناقشة عدة مواضيع ذات صلة بالسوق الدولية للحبوب، و الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في إطار هذا المجلس، انطلاقا من تجاربها في هذا المجال، و ذلك من أجل تعزيز مبدأ الشفافية في التبادلات التجارية والنقل البحري فيما يخص الحبوب والبقوليات.

كما عرض الوزير شرفة، أهم محاور الإستراتجية التي وضعتها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، والتي ترتكز على تطوير الزراعات الاستراتجية و تحقيق الإكتفاء الذاتي في بعض المنتجات ذات الإستهلاك الواسع، لا سيما الحبوب، و البقوليات، و الحليب، و اللحوم، والزيوت، و السكر.

شرف الدين عبد النور