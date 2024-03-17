شرفة يأمر باستكمال العمليات الخاصة بموسم الوقاية ومكافحة الحرائق في آجالها

أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، باستكمال كل العمليات الخاصة بموسم الوقاية و مكافحة الحرائق في المواعيد المحددة لا سيما ما تعلق بفتح المسالك، وبروج المراقبة، ونقاط حشد المياه.

وجاء ذلك خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية المدية، أين تفقد شرفة مزرعة سي الضاوي أحمد بلدية وامري. المتخصصة في تربية الابقار الحلوب، وزراعة الأعلاف والحبوب، والبقوليات الجافة (مزعة نموذجية سابقا).

كما استمع الوزير إلى عرض حول قطاع الفلاحة والغابات، حيث تفقد مدى تقدم بعض البرامج الهامة. كربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، مذكرا بالتزام السلطات العليا للبلاد باتمام هذا البرنامج بصفة كلية.

أما بالنسبة الى المزارع النموذجية، فقد ذكر نفس المسؤول بقرار مجلس الوزراء المنعقد في 18 فيفري 2024. الخاص بتحويل هذه المزارع الى وحدات انتاج تابعة للدولة ستتخصص. ابتداء من الموسم الفلاحي القادم في زراعة البقوليات، و النباتات الزيتية، وبذور القمح، والأشجار المثمرة، مع تحديد المخطط الزراعي لها مسبقا من طرف مصالح الدولة.

واشار ذات المتحدث الى أهمية الإحصاء العام للفلاحة، الذي سيمكن القطاع من الحصول على رؤية شاملة وواضحة حول القدرات الموجودة مما سيسمح بتوجيه السياسة التنموية و تحقيق اهداف الأمن الغذائي.

رمزي أحمد توميات

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